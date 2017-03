Calvià rüstet Playas für die Hochsaison

Die Gemeinde Calvià zieht in diesem Jahr die Sommersaison an ihren Playas vor. Bereits jetzt werden – früher als gewöhnlich – an den Badestränden Sonnenliegen und Schirme aufgebaut. An den Stränden Oratori, Cala Contesa, Es Carregador, Palmanova, Son Maties, Magaluf, Santa Ponça, Tora und Palmira seien bisher 20 Prozent des Aufbaus abgeschlossen.

Bis Ostern, spätestens aber bis zum 1. Mai, sollen die Playas dann komplett für den Sommer gerüstet sein, gab die Gemeinde am Montag per Pressemitteilung bekannt.

Grund für den frühen Start in diesem Jahr seien die hervorragenden Aussichten auf die Hochsaison. Zudem öffneten viele Hotels jetzt früher als in den vergangenen Jahren. Im März seien bereits knapp die Hälfte der Herbergen geöffnet. (cze)