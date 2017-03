Der Aufschneider der Arrestzellen

Nur Wasser und Brot für die Gefangenen? Ja, aber "spektakulär gute Brote", sagt José Domingo Hernández. 23 Jahre hat er in der Kantine der Wache der Nationalpolizei in Palma de Mallorca gearbeitet. Rund 6000 Festgenommene pro Jahr werden kurzfristig in den Arrestzellen aufgenommen. Fast alle von ihnen stellte Domingo die selbe Frage: "Mit Kochschinken oder mit Käse?"

"Wir verwenden nur Markenware, das ist auf anderen Wachen nicht so", berichtet Domingo der spanischen Tageszeitung Ultima Hora mit Stolz in der Stimme. In seiner Anfangszeit, erinnert er sich, hätten die Festgenommenen nur Wasser aus der Leitung bekommen, mittlerweile gibt es Wasser aus Plastikflaschen. "Das waren andere Zeiten damals."

"Wenn man hier so lange jeden Tag arbeitet, bekommt man viel mit. Ich werde zahlreiche Geheimnisse mit ins Grab nehmen", berichtet Domingo, der nun in den Ruhestand geht. Vor allem aber nimmt er die Erinnerungen an eine tolle Zeit mit. "Ich habe mit wundervollen Menschen zusammengearbeitet. Wir haben hier eine der besten Polizeibelegschaften der Welt." (somo)