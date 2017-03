Straßenarbeiten an der Playa de Palma

Bauarbeiten in Außenbezirken von Palma de Mallorca: In Can Pastilla (Anfang der Playa de Palma) und in Coll d'en Rabassa (der Ort vor Can Pastilla) werden in diesen Tagen Straßen asphaltiert. Das hat das Rathaus bekannt gegeben.

Betroffen sind zum Beispiel der Camí de Can Pastilla in Coll d'en Rabassa und der Carrer de Xabec in Can Pastilla, sowie der angrenzende Carrer Bartomeu Riutort. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Asphaltierungsarbeiten finden derzeit auch im Carrer de Manuela de los Herreros (vor dem Palma-Aquarium statt).