Mann verging sich regelmäßig an dreijähriger Nichte

Er soll seine dreijährige Nichte ein Jahr lang immer wieder sexuell missbraucht haben. Jetzt steht der Gerichtsprozess gegen den Mann aus Mallorca an.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, fordert die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft und ein Annäherungsverbot von 500 Metern in den kommenden zehn Jahren sowie 20.000 Euro Schmerzensgeld. Vorstrafen weist der Mann nicht auf.

Wie es heißt, habe er über einen längeren Zeitraum zusammen mit seiner Schwester und deren kleiner Tochter in einem Haus gewohnt. Zwischen März 2013 und August 2014 soll er sich regelmäßig an dem Mädchen vergangen haben. Der Prozess beginnt am Mittwoch in Palma. (somo)