Mit dem Mietwagen auf Diebestour

Fahndungserfolg für die Guardia Civil auf Mallorca: Die Polizisten konnten ein Diebestrio auf frischer Tat ertappen und dingfest machen.

Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet waren die drei Männer spanischer Nationalität mit dem Mietwagen unterwegs, um sich als Touristen zu tarnen. Über mehrere Wochen hinweg suchten sie die Aussichtspunkte an der landschaftlich schönen Küstenstraße im Tramuntana-Gebirge heim.

Zahlreiche Autos wurden in unbemerkten Momenten aufgebrochen. Wegen der vielen Anzeigen hatte die Guardia Civil Ermittlungen aufgenommen und konnte die Diebe nun vor wenigen Tagen überraschen. Als diese sich ertappt fühlten, versuchten sie noch, einen Polizisten zu überfahren. Der Mann konnte aber zur Seite springen, und die Flucht der Bande endete wenige Kilometer weiter an einer Straßensperre.

Die Guardia Civil in Inca ermittelt wegen Diebstahls, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Verkehrsgefährdung, so dass die Täter mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen müssen. Möglicherweise können in den nächsten Tagen noch weitere gestohlene Gegenstände und Papiere sichergestellt werden. (mic)