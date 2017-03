Tunnel bei Estellencs ist wieder befahrbar

Der Tunnel an der Bergstraße Andratx-Estellencs kann nach Abschluss der Bauarbeiten wieder passiert werden. Die Arbeiten dauerten mit einer Woche nur halb so lange wie ursprünglich angekündigt. Das Loch in der Tunneldecke wurde am Freitag mit einem flexiblen Auffangnetz abgesichert, das eigens aus Italien nach Mallorca geschafft werden musste.

Den ganzen Sommer über wird das provisorische Netz die Verkehrsteilnehmer vor Geröll und Steinschlag zu schützen haben. Im Oktober oder November soll dann die beschädigte Stelle im Tunnelgewölbe durch eine neue Betonarmierung verschlossen werden.

Massive Regenfälle hatten im Januar einen Steinschlag ausgelöst. Ein bis zu 30 Tonnen schwerer Gesteinbrocken war auf den Tunnel eingeschlagen und hatte die Struktur des Bauwerks schwer beschädigt. Die Bergstraße in der Tramuntana wird neben den Anwohnern von Estellencs vor allem von Ausflüglern, Urlaubern und Radfahrern benutzt. (as)