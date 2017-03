Spektakulärer Unfall mit Auto und Radfahrern bei Lluc

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in der Serra de Tramuntana unweit des Klosters Lluc ist am Mittwoch ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. An dem Unfall soll auch eine Gruppe von Radfahrern beteiligt gewesen sein, meldete die Tagezeitung Ultima Hora online unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Ungeachtet der Schwere des Aufpralls sollen die Autoinsassen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon getragen haben, hieß es weiter. Der genau Unfallhergang war noch nicht bekannt. (as)