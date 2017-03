Radfahrer bei Sa Calobra schwer gestürzt

Das Finca Hotel Can Estades startet in seine neue Konzertsaison mit schwungvollem Bossanova von dem beliebten Trio Son Bossa, mit Ivan the Cubano (Trompete, Gesang und Percussion), Sergio aus Chile (Gitarre, Gesang) und Rogelio aus Brasilien (Percussion). Mitreißende Musik und flotte Rhythmen laden zum Tanzen ein. Dazu gibt es wieder Leckereien vom internationalen Büfett.