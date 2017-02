Wohin mit dem Zeug von der Playa de Palma?

Armbanduhren, riesige Plastiksonnenbrillen, Weihnachtsmannmützen, Sangría-Eimer: Im Lager der Lokalpolizei an der Playa de Palma hat sich so einiges angehäuft, was die Beamten in den vergangenen Jahren bei Straßenhändlern beschlagnahmten. Nun will die Polizei das Zeug loswerden, berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora. Denn der Platz in der Asservatenkammer wird knapp.

Ein Richter muss nun entscheiden, ob die eingezogenen Gegenstände entsorgt werden dürfen. Allein 2015 stellten die Polizisten 85.000 Armbanduhren von minderer Qualität sicher. Fahrräder, die gestohlen wurden oder über längere Zeit verwaist waren und deshalb den Weg ins Polizeilager fanden, sollen an gemeinnützige Organisationen übergeben werden. (cls)