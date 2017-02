Fünf Ensaimadas in Rekordzeit verschlungen

Es passt zu Mallorca wie das Schweineschmalz zum Blätterteig: Anlässlich des "Dia de les Illes Balears", der am 1. März gefeiert wird, hat die Stadt Palma am Sonntag im Parc de La Mar ein Ensaimada-Wettessen veranstaltet. Die Teilnehmer hatten drei Minuten Zeit, um sich so viele Gebäckteile einzuverleiben wie möglich. Gesamtsieger aller Altesrkategorien wurde der Koch Tomeu Font, der sich nach vier Ensaimadas in drei Miunten im Stechen durchsetzen konnte.

In kürzester Zeit hatte der 30-Jährige ein fünftes Schmalzteil verschlungen. Zum Beweis musste er beim Stoppen der Uhr den Mund aufreissen und die Hände hochhalten: Keine Reste zu sehen. Die Gewinner der vier Altersklassen erhielten jeweils einen Gutschein über 100 Ensaimadas, der im Laufe eines Jahres eingelöst werden kann. Der Gesamtsieger wurde zudem mit einem Hotelaufenthalt belohnt. (am)