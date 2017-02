Aktivist harrt vier Stunden auf Baukran aus

Ganze vier Stunden hat am Donnerstag in Palma de Mallorca ein Mann auf einem Kran an der Baustelle des Geländes "Can Domengue" ausgeharrt. Gegen 5.30 am frühen Morgen bestieg Ramón F. die Hebemaschine und machte trotz Anwesenheit von Polizei und Feuerwehr keine Anstalten, herunterzuklettern.

Bei F. handelt es sich um einen Ex-Feuerwehrmann und Aktivisten, der mit seiner Aktion auf den schlechten Zustand der Wohnsiedlung "Corea" in Palma aufmerksam machen wollte, wo er selbst lebt. Nachdem er mehrfach erfolglos versucht habe, mit dem Bürgermeister zu sprechen, sehe er keinen anderen Ausweg, als mit einer solchen Aktion auf das Problem aufmerksam zu machen, sagte er später gegenüber der Tageszeitung Ultima Hora.

Es war nicht das erste Mal, dass F. in schwindelerregenden Höhen protestiert. Vor einigen Jahren kletterte er während zwei Wochen immer wieder auf einen Kran an der Plaza España, später wiederholte er die Aktion an der Baustelle des Kongresspalastes. (cze)