"Nelkenfrauen" entführten 84-Jährige in Manacor

Beamte der Nationalpolizei haben zwei Frauen im Osten von Mallorca festgenommen. Mutter und Tochter sollen eine 84-jährige Frau entführt und ausgeraubt haben. Informationen der spanischen Tageszeitung Ultima Hora zufolge gehören die beiden einer Gruppe von "Nelkenfrauen" an.

"Wie hübsch und elegant Sie sind", sollen die beiden gesagt haben, als sie sich im vergangenen Monat in Manacor ihrem Opfer näherten. Nach mehreren Floskeln boten sie der Rentnerin an, sie in ihrem Auto mitzunehmen. Die Frau willigte ein, merkte jedoch schnell, dass die Stimmung umschlug, als sie im Auto saß. Statt zu ihrem Wohnhaus brachten die mutmaßlichen Täterinnen die Seniorin auf ein offenes Feld. Dort zwangen sie die alte Frau, auszusteigen. Wie die Frau später bei der Polizei aussagte, schüttelten ihre Entführerinnen sie und zwangen sie, ihren Ehering, Armbänder und eine Goldkette abzulegen und verschwanden dann mit ihrer Beute.

Intensive Ermittlungsarbeit der Polizei führte die Beamten schließlich auf die Spur der mutmaßlichen Täterinnen. Beide gehören einer Gruppe sogenannter "Nelkenfrauen" an, sind mehrfach vorbestraft und sollen schon häufiger Passanten in Manacor und Porto Cristo ausgeraubt und bestohlen haben. "Nelkenfrauen" sind in vielen Städten Spaniens aktiv. Häufig treiben sie sich in touristischen Zonen an, bieten Passanten angeblich kostenlos getrocknete Pflanzen um und verlangen dann entweder Geld dafür oder versuchen, ihre Opfer unbemerkt zu bestehlen. (somo)