Erneute Hausdurchsuchung im Rathaus von Palma

Die Ermittler lassen nicht locker: Erneut haben Beamte der Nationalpolizei die Büros des Rathauses durchsucht und zahlreiche Daten auf den Behördencomputern sichergestellt. Hintergrund der Ermittlungen ist der Korruptionsskandal rund um die Lokalpolizei von Palma sowie dessen Verbindungen zur Stadtverwaltung.

Die Ermittler erhoffen sich von der Aktion am Montag, verschwundene Daten zu einzelnen Bußgeld- und Sanktionsverfahren aufzufinden. Es handele sich zumeist um Anzeigen gegen ambulante Straßenhändler, Tiqueteros und Alkoholexzesse in der Öffentlichkeit, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag.

Das sind Anzeigen, wie sie erfahrungsgemäß zumeist an der Playa de Palma anfallen. Beamte der Nationalpolizei versuchen herauszufinden, ob bestimmte Anzeigen auf dem amtlichen Verfahrensweg widerrechtlich gelöscht wurden, um auf diese Weise bestimmte Betroffene zu schonen. Auch gehen sie der Frage nach, ob bestimmte Lokale dadurch eine illegale Vorzugsbehandlung erhielten.

Der Polizeiskandal von Palma beschäftigt die Justiz öffentlich seit Januar 2015. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Im Mai vergangenen Jahres war es im Rathaus von Palma zu mehreren Festnahmen gekommen. (as)