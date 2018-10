New Orleans Jazz im Auditorium von Palma

The Bourbon Street Stompers heißt eine von Europas renommiertesten Traditional-Jazz-Bands. Gegründet wurde sie 1993 in Essen, ihre Mitglieder waren damals noch Teenager. Heute hat die Gruppe ihren Sitz in Düsseldorf. Am Freitag, 5. Oktober, wird das Septett im Auditorium in Palma auftreten.

Seit 1995 besteht die Combo in unveränderter Besetzung. Ausgehend vom New Orleans Jazz und Swing arbeitete sie sich bis zum Hot Jazz der 20er und 30er Jahre zurück. Markenzeichen der Bourbon Street Stompers sind nicht nur die originalen Arrangements der berühmtesten Bands der damaligen Zeit, sondern auch das dazu gehörende Outfit.

Nach Palma kommt das Septett nicht allein, sondern mit Joshua Stewart. Der US-Amerikaner ist ein anerkannter Operntenor, doch er singt genauso gut Jazz. Schließlich ist er in New Orleans geboren.

Das Konzert am 5. Oktober beginnt um 21 Uhr. Ticktes für 30 Euro gibt es an der Theaterkasse und bei auditoriumpalma.com.