Junges DJ-Duo mischt Mallorcas Tanzflächen auf

Das gemischte Duo "Jansky", bestehend aus den Mallorquinern Laia Malo und Jaume Reus, bringt mit seinem dritten Album "This is electroverse" neue Rhythmen in Mallorcas Partyszene. Seit 2012 besteht die Formation, die auch regelmäßig bei Mallorcas Kunstnacht Nit de'l Art zu sehen ist.

Im sonst eher von Jazz und lateinamerikanischen Klängen dominierten Nachtleben Mallorcas sind "Janskys" Klänge außergewöhnlich. Schöngeistige Texte von Dichterin Laia vermischen sich mit Jaumes elektronischen Klängen, teils mit einem Synthesizer hergestellt.

"This is electroverse" soll laut der aufgeschlossenen Formation "viel persönlicher und rauer sein" als die vorangegangenen Alben aus den Jahren 2013 und 2015. In drei Versionen wird das Album mit sechs Liedern plus Bonustracks auf dem Markt erscheinen: auf Vinyl, auf CD und digital. (dise)