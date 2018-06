Im TV: Die ersten Insel-Deutschen

In Palma wird die Prozession am Sonntag wieder besonders prächtig ausfallen. Der Prozession vorangetragen wird das Kreuz der "Lledania", ein altes Kunstwerk, das knapp vierzig Jahre lang nicht genutzt und vor einigen Jahren restauriert wurde. Es ist 2,40 Meter hoch, hergestellt aus Holz. Die Spitze besteht aus einem Kreis, der mit 1200 Hartwachsblumen geschmückt ist. Was