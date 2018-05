Archäologen identifizieren den Hafen von Pollentia

Bedeutende Entdeckung im Norden von Mallorca: Archäologen haben teils schon freigelegte Ruinen als den Hafen der römischen Siedlung Pollentia identifiziert. Die Anlagen-Reste befinden sich in der Nähe eines Kreisverkehrs. Genau über dem einstigen Hafen liegt heute Brachland, das die Gemeinde Alcúdia eigentlich für die Errichtung von Gebäuden freigeben will. Jetzt möchte sie einen Teil des Areals für ein etwaiges Museum reservieren, das die römische Epoche auf Mallorca behandeln soll.

Chef-Archäologin Esther Chávez teilte mit, man habe es zumeist mit großen Steinblöcken und auch mit einer großen Zahl von Amphoren zu tun. Der Hafen lag nicht direkt an der Küste, sondern an einer etwas abseits liegenden geschützten Lagune.

Pollentia ist die größte römische Siedlung auf der Insel. Dort wurde einst unter anderem eine Büste des Kaisers Augustus gefunden, die sich in Palma in Privatbesitz befindet. Das "Museu de Mallorca" unterhält in Pollentia eine Dependance, wo weitere Stücke ausgestellt sind. Mallorca war Schnittpunkt mehrerer Handelsrouten des Imperiums und war Umschlagplatz für Garum, einer römischen Fischsauce. (it)