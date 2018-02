Der fotografische Blick des Joan Ramon Bonet

Neben seiner Liebe zur Musik begleitet auch die Leidenschaft für Fotografie Joan Ramon Bonet (geboren 1944 in Palma) seit seiner Jugend. Im Jugendstilmuseum Can Prunera in Sóller sind ab Donnerstag, 8. Februar, neben den repräsentativsten Arbeiten Bonets Porträtfotografien des Mallorquiners zu sehen.

Dabei handelt es sich um ganz spezielle Porträts. Sie zeigen Künstler der mallorquinischen Kulturszene, darunter Ellis Jacobson, Mati Klarwein, Pep Llambies, Rafa Forteza und Horacio Sapere. All diese Künstler und zugleich auch Freunde des Fotografen, von denen einige nicht mehr am Leben sind, haben maßgeblich die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst auf Mallorca geprägt.

Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Museum Can Prunera in Sóller. Die Ausstellung "Joan Ramon Bonet, La Mirada del Fotògraf" ist bis zum 12. August zu sehen.