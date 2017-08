Königsfamilie auf den Spuren Mirós in Sóller

Der Geiger Julian Rachlin gibt mit befreundeten Musikern eine Reihe von Kammerkonzerten an unterschiedlichen Orten auf Mallorca. Gespielt werden Werke von Debussy, Frank, Schostakowitsch, Beethoven, Brahms und Tschaikowsky.MO/7. August: um 21.30 Uhr im Torre de Canyamel (Ctra. Artà-Canyamel, km 8). DO/10. August: um 21.30 Uhr im Castell de Bellver in Palma. FR/11. August: um 21.30 Uhr in