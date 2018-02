Mallorquinischer Kurzfilm über Woody Allen gewinnt Goya

And the "Goya" goes to ... Mallorca!

Ein auf der Insel entstandener animierter Kurzfilm hat am Samstag in Madrid den begehrten spanischen Filmpreis "Goya" gewonnen. In dem Streifen geht es um ein Kneipengespräch zwischen dem jungen und dem alten Woody Allen. "Woody & Woody" stammt aus der Feder von Jaume Carrió (Esporles, 1983) und Laura Gost (Sa Pobla, 1993).

Der Film über den umstrittenen und derzeit mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten 82-jährigen New Yorker Filmemacher dauert zwölf Minuten. Er erzählt vom Aufeinandertreffen des 45-jährigen mit dem 80-jährigen Allen, welches zu Gesprächen über die Angst vor dem Tod, Phobien oder Ehescheidungen führt. (cze)