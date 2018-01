Jede Menge Groove mit dem Alabama Gospel Choir

Am Anfang waren die Spirituals, eine christliche Liedgattung, die in den USA mit der Sklaverei im 17. Jahrhundert entstand. In den Südstaaten wurden die Spirituals von den afroamerikanischen Sklaven wie Volkslieder oder Kirchenlieder gesungen.

Um 1900 herum entstand eine neue Art von Spiritual. Diese Lieder wurde von Komponisten geschrieben - und auch vermarktet: Der Vortrag der Lieder wurde kunstvoller, Copyrights wurden angemeldet und es entstanden viele professionelle Gospel-Ensembles, die nicht nur im Gottesdienst auftraten, sondern auch auf der Konzertbühne. Der Inhalt ist freilich derselbe wie bei den Spirituals: die "gute Nachricht", die auf Englisch "Good Spell" heißt, wovon sich "Gospel" ableitet.

Einer der heutigen Vertreter dieser Gattung ist der Alabama Gospel Choir. Zum neunten Mal sind die 20 Mitglieder des Ensembles auf Spanien-Tournee, die sie am Freitag, 5. Januar, nach Palma ins Auditorium führt. "Halleluja!" heißt schlicht, aber energisch ihr neues Programm. Mit ihm nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise von Spirituals des 19. Jahrhunderts bis zu den Protest- und Freiheitsmärschen in den USA der 1960er Jahre. Zu dem Repertoire gehören bekannte Songs wie "Oh Happy Day" "Jesus Loves Us" und "I Am The Lord" - eine Mischung aus Vitalität und Spiritualität, angereichert mit den Rhythmen des Funk und Blues.

Mit seiner Musik ist der Alabama Gospel Choir in so prestigeträchtigen Orten wie der New Yorker Carnegie Hall, im Weißen Haus in Washington und der Crystal Cathedral in Los Angeles aufgetreten. Im März 2003 wurde er mit dem Bronze-Stern auf dem Walk of Fame der Alabama Music Hall ausgezeichnet. (mb)

INFOS ZUM KONZERT

Freitag, 5. Januar, 22 Uhr: Alabama Gospel Choir

Eintritt: 36 Euro

Tickets: Theaterkasse oder auditoriumpalma.com

Ort: Auditorium, Paseo Marítimo 18, Palma