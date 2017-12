Zirkusshow in Palmas Teatre Principal

Sentinel ist eine kleine, fiktive Insel, auf der ein Stamm lebt, ohne Einflüsse unserer Zivilisation. Diese Gemeinschaft fühlt sich stark mit der Natur verbunden. Sentinel ist der Gegenentwurf zur Welt von heute, in der die Menschen ehrgeizig voranschreiten, ohne zu schauen, wo sie hingehen, ohne sich über Ressourcen oder das natürliche Gleichgewicht Gedanken zu machen, ohne zu wissen, dass die Natur eines Tages rebellieren wird.

Diese paradiesische Insel wird von dem Circ Bover in Szene gesetzt. Der Zirkus aus Sineu hat sich auch weit über Mallorca hinaus einen Namen gemacht. Am Samstag, 23. Dezember, sowie am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Dezember, wird die Compagnie „Sentinel“ im Teatre Principal in Palma aufführen.

Dieses innovative Projekt experimentiert mit einem Stabwerk, dessen Bambusstäbe sich nach dem Tensegrity-Prinzip nicht berühren und lediglich durch Seile miteinander verbunden sind. Begleitet wird die Compagnie von Livemusik der Band Highlands Project und anderen Gastmusikern.

Beginn der einstündigen Vorstellung ist jeweils um 20 Uhr. Karten für fünf bis 20 Euro sind über die Website des Theaters (www.teatreprincipal.com) erhältlich. (mb)