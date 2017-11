Benefiz-Konzert des Chores Capella Mallorquina

Der Chor Capella Mallorquina wird sich am Kampf gegen die Polio beteiligen und am Donnerstag, 30. November, beim Benefizkonzert unter dem Motto "Setzen wir der Kinderlähmung ein Ende!" singen. Das Konzert findet statt im Auditorium der Schule San Cayetano in Palmas Avinguda Picasso. Es beginnt um 20.30 Uhr.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Rotary Club Palma Junípero Serra.

Zu hören sein werden an dem Abend neben Capella Mallorquina Sopranistin Inma Delgado, die Tenöre Antoni Lliteres und Álvaro Chaves sowie Pianist Valentin Moldovan.

Karten für 20 Euro gibt es im Vorverkauf bei C&A, in der Bar RD9, Carrer de Rubén Dario 9, Palma, bei Opel Inca, Avinguda General Luque 393, und beim Inselradio.

Sämtliche Einnahmen gehen an die Fundación Rotaria.

(aus MM 47/2017)