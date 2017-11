Mallorca-Premiere für Nathalie Kollo bei „Music & Talk“

Wenn am Samstag, 25. November im Restaurant Es Caliu bei Bunyola so richtig aufgetafelt wird, liegt das nicht nur an der Küche des Lokals. „Music & Talk“ heißt das von MM präsentierte Sondermenü, das genauso heiß genossen wird, wie es serviert wird. Dafür sorgen der Songwriter Willi Meyer und seine Band sowie als Gäste die Sängerin Nathalie Kollo, Entertainerin und Sängerin Edwina De Pooter, der Schauspieler und Sprecher Rainer Schmitt und der Musiker und Komponist Jürgen Caspari.

Einen Vorgeschmack auf die letzte Veranstaltung vor der Winterpause gab Nathalie Kollo bei „Music & Talk“ Ende Oktober. Stimmgewaltig und energiegeladen kredenzte die Wahl-Andratxerin mit Willi Meyer und seiner Band dem Publikum den Song „Natural Woman“ der „Queen of Soul“ Aretha Franklin – eine Darbietung aus dem Stegreif. „Wir haben nicht ein einziges Mal geprobt“, verrät Kollo. Festgehalten ist dies auf einem Video bei Facebook (de-de.facebook. com /kolloband).

Nicht aus dem Stegreif, aber genauso „soulful“ wird ihr Auftritt am 25. November sein. An diesem Abend wird sie ihre neue Single „Love You Again“ vorstellen. Premiere hatte der Song am 23. Oktober in Berlin bei der After-Show-Party der Gala „Künstler gegen Aids“. Dass sie „Love You Again“ nun auch bei „Music & Talk“ präsentieren wird, darauf freut sie sich sehr. „Das ist eine fantastische Band, die Willi Meyer zusammengestellt hat“, nennt sie den Grund.

Die Single ist eine Auskopplung aus ihrer neuen CD, die im kommenden Frühjahr erscheinen soll. Als Produzent zeichnete Luis Rodríguez verantwortlich. „Den dritten Mann von Modern Talking“ nennt Kollo ihn. Denn der Wahlmallorquiner aus Frente del Fresno bei Ciudad Real hat sich als Koproduzent der Alben des deutschen Popduos einen Namen gemacht. „Er hörte mich und sagte begeistert: ,Dich will ich produzieren‘“, erzählt Kollo.

Im Restaurant Es Caliu wird sie auch Songs singen, die nichts mit ihrer neuen Produktion zu tun haben. Zum einen „Holding Roses In The Air“ von Willi Meyer. Mit diesem Song verarbeitete der Songwriter 2011 die Attentate des rechtsradikalen norwegischen Terroristen Andres Breivik. Zum anderen „Make You Feel My Love“ von Adele, „Proud Mary“ von John Fogerty und – weil es so schön war – noch einmal „Natural Woman“.

Album und Auskopplungen sind freilich nicht das einzige Projekt der rührigen Sängerin. Schließlich hat sie ihren Beruf nicht unbelastet ergriffen. „Meine Gene haben das entschieden, da hatte ich gar kein Mitspracherecht“, sagt sie. Denn sie ist nicht nur Tochter der dänischen Schlagersängerin Dorthe Kollo und des deutschen Tenors René Kollo, sondern auch Enkelin und Urenkelin der Komponisten Willi und Walter Kollo. Auf bekannten und weniger bekannten Liedern ihrer Großväter basiert ihre „One-Woman-Revue „Die Männer sind alle Verbrecher“. „Das ist ein humoristisches, charmantes und teils freches Stück, das durch alle Phasen der Liebe führt und in dem ich als Berliner Göre anfange und als Berliner Lady ende“, verrät sie vorab.

Derzeit liegt die Revue bei mehreren Theatern der deutschen Hauptstadt vor. Kollos Ziel: Sie im nächsten Jahr auf die Bühne zu bringen. „Ich habe ja dieses Erbe“, meint sie. „Das ist ein Goldstück, das man nicht vergessen darf.“

Auch Mallorca soll bei diesen Goldstücken nicht leer ausgehen. Die Sängerin hat vor, auf der Insel Kollo-Liederabende zu veranstalten. Dabei will sie zum einen „der Generation, die das noch gerne hört“, entsprechen. Aber auch ein jüngeres Publikum hat sie im Blick. Sie könne sich vorstellen, die Lieder ihrer Großväter etwas anders zu gestalten, frecher, moderner, zum Beispiel statt eines Klaviers ein Keyboard mit Effekten einzusetzen.

Ein konkretes Datum hat Kollo für dieses Projekt noch nicht. Nur so viel verrät sie: „Es gibt den Wunsch, diese Abende zu veranstalten, und die Idee ist auch schon in Arbeit.“

Zunächst aber steht erst einmal ihr Auftritt bei „Music & Talk“ auf dem Programm. Und dann ist da noch „Singing Mallorca“. Unter diesem Label unterrichtet Kollo Gesang und Atemtechnik für Sprecher und Redner. Langweilig wird es Kollo also weder auf Mallorca noch bei ihren Aufenthalten in Deutschland werden.

INFOS ZU MUSIC & TALK

SA, 25. November, 20 Uhr

Willi Meyer und Band

Gäste: Nathalie Kollo (Sängerin), Edwina De Pooter (Entertainerin, Sängerin, Moderatorin), Rainer Schmitt (Schauspieler, Sprecher), Jürgen Caspari (Musiker, Arrangeur, Komponist)

Tickets: 25 Euro (VVK 20 Euro); Tickets: tickets@music-talk.es oder 677-624599

Ort: Restaurant Es Caliu, Crta. Palma-Sóller, km 14,7, Bunyola (gleich nach Kreisverkehr Bunyola)

(aus MM 46/2017)