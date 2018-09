Event zu Mallorca-Immobilien lockt nach Düsseldorf

Die Handwerkskammern aus Nordrhein-Westfalen organisieren in Zusammenarbeit mit der AHK Spanien am Mittwoch, 19. September, in Düsseldorf eine informative Veranstaltung für deutsche Immobilieneigentümer auf Mallorca, die den Umbau oder die Modernisierung ihres Objekts auf Mallorca planen und deutsche Handwerksbetriebe suchen.

Zudem präsentieren sich die NRW-Handwerksunternehmen am 20./21. Oktober in Santa Ponça im Südwesten Mallorcas bei der Messe „Bauen & Handwerk“. An beiden Terminen haben Immobilienbesitzer die Möglichkeit, gemeinsam mit den deutschen Fachleuten Ideen für eine anstehende Renovierung zu entwickeln.

Die Idee: Eine Reihe notwendiger Absprachen können Hausbesitzer bereits im Vorfeld mit dem Handwerksunternehmen treffen. Auch die Materialauswahl gestaltet sich einfacher. So können Renovierungsarbeiten an der Ferienimmobilie zeitlich flexibel durchgeführt werden. Lediglich die Abnahme erfolgt dann gemeinsam vor Ort. Weitere Vorteile dieser Initiative bestehen darin, dass die Handwerkskammern die Immobilienbesitzer auch bei der Suche nach fehlenden Gewerken unterstützen können und der Service vor Ort – für kleinere Nacharbeiten oder Reparaturen – gewährleistet ist.

Hier geht es zum Programm der Informationsveranstaltung. Voranmeldung für Mittwoch, 19. September, in Düsseldorf unter mab@ahk.es