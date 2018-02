Historische Teppichfabrik in Pollença steht zum Verkauf

Ob US-Präsident Donald Trump sie schon bewundert hat? Zumindest der Legende nach sollen Wandteppiche aus der historischen Fabrik Can Morató von Pollença den Weg bis ins Weiße Haus nach Washington gefunden haben. Jetzt wird die seit Jahrzehnten leerstehende Immobilie im Norden von Mallorca für 2,2 Millionen Euro zum Verkauf angeboten, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Montag.

Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich am Ortsrand von Pollença und umfasst 2443 Quadratmeter Fläche. Nicht wenige Urlauber, die dort vorbeigekommen sind, haben sich über den Verfall des stattlichen Hauses gewundert. Es handelt sich um eines der ganz wenigen noch vorhandenen Bauwerke, die an das einstige Industriezeitalter auf Mallorca erinnern. Can Morató nahm 1922 den Betrieb auf und existierte als Unternehmen bis 1960.

Lange Zeit hatten die Besitzer die Hoffnung, mit dem Rathaus zu einer Einigung zu kommen. Das ließ sich offenbar nicht verwirklichen. Das Immobilienportal Pollentia Mallorca Properties informiert Kaufinteressenten: "Wer in Can Morató etwa ein Hotel etablieren möchte, muss dafür zunächst die Genehmigung der Gemeinde erwirken." (as)