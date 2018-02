Schöner logieren für 9,85 Millionen Euro

Die Wohnung, die die "Planta Noble" des historischen Stadtpalasts Can Puig einnimmt, ist einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge die derzeit teuerste auf dem Immobilienmarkt Palmas. 9,85 Millionen Euro soll das restaurierte Schmuckstück am Borne kosten.

Die ältesten Teile des Hauses stammen aus dem 15. Jahrhundert, und so finden sich auch in den insgesamt fünf Apartments, in die der Palast aufgeteilt wurde, zahlreiche historische Elemente. Die Wohnung in der Planta Noble (erster Stock mit der Terrasse) umfasst 930 Quadratmeter und verfügt über fünf bis sieben Suiten, je nach Aufteilung. Zu den architektonischen Highlights zählt ein überglaster Innenhof.