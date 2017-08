Villa in Alcúdia ist das teuerste Haus Spaniens

Im Norden von Mallorca steht das teuerste Haus Spaniens zum Verkauf. Ein Anwesen in Alcúdia soll für 57,5 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Es verfügt über acht Zimmer und 3500 Quadratmeter. Das geht aus einer Auflistung des Immobilienportals Idealista hervor.

Die Top Ten der hochpreisigen Immobilien des Landes befindet sich auf Mallorca und in Marbella. Auf Platz zwei steht ein Haus in der südspanischen Metropole mit 4000 Quadratmetern Wohnfläche für 27 Millionen Euro. Den dritten Platz nimmt ein Gehöft aus dem 17. Jahrhundert in Puigpunyent ein, das für 26,5 Millionen Euro zum Verkauf steht. (cls)