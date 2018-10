Bon Jovi heizt Fans 2019 auf Schiff vor Mallorca ein

Musikfans können sich schonmal den Kalender 2019 kaufen und im August dicke Kreuze machen. Denn vom 26. bis zum 30. jenes Monats unterhält bei einer Mittelmeerkreuzfahrt von Barcelona nach Palma de Mallorca der "Norwegian Pearl" niemand geringeres als der kanadische Glamour-Rocker Jon Bon Jovi seine Fans. Das teilte das Schiffsunternehmen am Dienstag mit.

Der Spaß nennt sich "Runaway to Paradise" und findet nicht nur im Mittelmeer statt. Bereits vom 12. bis zum 16. April heizt Bon Jovi seinen Fans zwischen Miami und Nassau auf den Bahamas ein.

Jon Bon Jovi wurde in den letzten Jahrzehnten durch gefühlvolle Rock-Balladen wie "Always" oder "Bed of Roses" einem breiten und vor allem weiblichen Publikum weltweit bekannt.