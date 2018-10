Sharon Stone schlendert durch Palma

Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone und ihr fast 20 Jahre jüngerer italienischer Lebensgefährte Angelo Boffa sind auf Mallorca urlaubstechnisch in die Vollen gegangen. Am Mittwoch schlenderten sie zunächst händchenhaltend durch Palma. Sie ließen es sich zudem nicht nehmen, sich in einer der umstrittenen Kutschen mit sogar zwei Pferden fortzubewegen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hatte der Kutscher auch schon Alt-Königin Sofía und andere Prominente chauffiert.

Damit nicht genug der Ferienfreuden des Glamour-Paars: Im bekannten Restaurant "Caballito del Mar" verspeisten Stone und Boffa unter anderem Thunfisch und Lachs und tranken Sprudelwasser. Vor dem Wandkunstwerk von Joan Miró im Parc de la Mar ließ sich die Schauspielerin zudem fast lasziv ablichten. Erkannt wurden die beiden laut Ultima Hora nur von wenigen Passanten.

Bereits am Wochenende waren Fotos des Paars während ihres Mallorca-Urlaubs aufgetaucht.

Sharon Stone wurde in den 90ern durch den Film "Basic Instinct" bekannt. Auch der Streifen "Sliver" zog einst die Fans der Darstellerin in Scharen in die Kinos.