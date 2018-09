Zahl der Reichen auf den Balearen immer höher

Die Zahl der Reichen auf den Balearen mit einem Vermögen von mehr als einer Million Euro hat von 2012 bis 2016 deutlich zugenommen. Das meldete die Zeitung Ultima Hora am Mittwoch unter Berufung auf aus Angaben des spanischen Finanzamtes.

Im Jahr 2016 gaben demzufolge genau 7489 Steuerzahler auf den Balearen ein Gesamtvermögen von 21,5 Milliarden Euro an. Das sind 16,8 Prozent mehr als 2012. Das Gesamtvermögen an sich stieg jedoch in diesem Zeitraum um 28 Prozent, was 4,7 Milliarden entspricht.

Das bedeutet, dass zahlreiche Steuerzahler auch während der schweren Wirtschaftskrise ihr Vermögen deutlich steigern konnten. Auf den Balearen ging die Krise 2013 zu Ende, als das Bruttoinlandsprodukt erstmals nach Jahren wieder etwas stieg.