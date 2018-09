Zweifache Miss Kolumbien zu Gast auf Mallorca

Daniela Alvarez, die Miss Kolumbien der Jahre 2011 und 2012, ist derzeit in Palma de Mallorca zu Gast. Ziel des Aufenthalts ist eine Marktsondierung für Schmuck.

Gemeinsam mit ihrem von der Insel stammenden Lebensgefährten Lenard Vanderaa vertreibt die Schönheit in Kolumbien Pretiosen mit Smaragden und möchte sich damit nun auch in Spanien versuchen.

Die 30-Jährige ist in ihrer Heimat auch als TV- und Radiomoderatorin bekannt, arbeitet ehrenamtlich als Botschafterin des Kinderhilfswerks UNICEF, betreibt in Bogotá ein Modegeschäft und gilt in den sozialen Netzwerken als Influencerin. Ihre vielseitigen Produkte sind auch per Internet erhältlich.