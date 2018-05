Wirbel um angeblich besetzte Becker-Villa auf Mallorca

Die angebliche Besetzung der Villa der deutschen Tennis-Legende Boris Becker in Artà sorgt für Wirbel und hat in Deutschland eine regelrechte Medienlawine losgetreten. Das Anwesen im Inselosten soll seit mehreren Tagen von einem Deutschen besetzt sein, der sich Jesus Bruder Bauchi nennt und in Wirklichkeit Georg B. heißt.

Der Aussteiger lebt offenbar seit mehreren Jahren auf der Insel, soll bereits verschiedene Häuser besetzt haben. Wie der "Stern" berichtet, gehe es "Bauchi" bei seinen Aktionen lediglich darum, mietfrei zu wohnen und sich um die leerstehenden Häuser zu kümmern. Komme der Besitzer zurück, räume er das Feld.

Am Sonntag berichtet die "Bild", zwei Personen hätten sich nun zu der Becker-Finca begeben, offenbar um mit dem Besetzer zu sprechen. Wer die Personen sind, sei noch unklar. Auch bei der Guardia Civil in Artá weiß man offenbar nichts von dem Fall. Auf MM-Nachfrage erklärte man sich zu keiner Stellungnahme bereit. (cze)