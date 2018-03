Immer mehr Menschen schlagen die Erbschaft aus

Auf Mallorca und den Nachbarinseln schlagen immer mehr Menschen ihr Erbe aus. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, haben sich die nicht angenommenen Erbschaften in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Grund dafür sind Hypotheken und Schulden, die auf ihnen lasten.

Alleine im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres haben 868 Balearen-Bürger den für sie vom Erblasser vorgesehenen Nachlass ausgeschlagen, das entspricht 14 Prozent aller angefallenen Erbschaften. In ganz Spanien liegt der Schnitt bei 10,5 Prozent.

Schlägt ein Erbe die Erbschaft aus, geht sie automatisch an den nächsten Erbberechtigten über. Dieser kann natürlich ebenfalls das Erbe ausschlagen. Gibt es keine weiteren Erbberechtigten, fällt das Erbe – genau wie in Deutschland – an den Staat. (cze)