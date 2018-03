Balearen-Regierung macht Werbung für Tieradoption

In einer Kampagne rührt die Balearen-Regierung die Werbetrommel für die Adoption von Haustieren und gegen das Aussetzen der Vierbeiner. Jeden Tag werden laut Regierung zehn Tiere auf den Balearen ausgesetzt, das soll ein Ende haben.

In dem Video werden die schönen und die weniger schönen Seiten des Lebens mit Hund gezeigt, am Ende steht die Aussage "Adoptiere. Lebe" (Adopta. Viu). Der Text des Clips ist an ein Gedicht von Elvira Sastre angelehnt "A los perros buenos no les pasan cosas malas" (Guten Hunden widerfährt nichts Schlechtes).

Die Aufnahmen entstanden teilweise in Palmas Tierheim Son Reus. Mehr Infos über die Kampagne gibt es auf der Webseite der Balearen-Regierung. (cls)