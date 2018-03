Im TV: Neue „Goodbye Deutschland!"-Storys der Mallorca-Auswanderer

Wenn das Geld knapp wird … dann macht das Leben auf Mallorca weniger Spaß. Eine geballte Ladung Mallorca bekommt der TV-Zuschauer in der jüngsten Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” geboten, die Vox am Montag, 5. März, um 20.15 Uhr ausstrahlt.

Isabell und Thomas Maier aus Gärtringen bei Stuttgart tauschen ihr bequemes Leben gegen eine ungewisse Zukunft auf Mallorca. In Deutschland betreibt das Paar eine gut gehende Firma für Bodenbeläge. Doch vor allem Thomas will es noch einmal wissen und mit einer einzigartigen Geschäftsidee die Sonneninsel erobern: Der gelernte Schlosser will gut betuchten Finca-Besitzern Pool-Überdachungen verkaufen.

Jens und Daniela Büchner wollen in knapp zwei Monaten in Cala Millor ein Fan-Café eröffnen. Doch die Baustellen in dem Lokal werden nicht weniger, sondern immer mehr. Über 50.000 Euro müssen die Büchners mittlerweile in ihr Café stecken. Das macht auch Dani nervös. Doch vielleicht regnet es ja schon bald Geld vom Himmel: Jens hat einen neuen Musikproduzenten und hofft auf den großen Hit.

Sandra Scheack und Gregor Biewendt leiden darunter, dass Mietwohnungen auf Mallorca kaum noch zu bezahlen sind. Die Sächsin arbeitet tagsüber in einem Reisebüro, der Norddeutsche in seinem eigenen Fish-Spa. Jetzt hat ihr Vermieter den Mallorca-Hype ausgenutzt und die Miete erhöht – so stark, dass Sandra und Gregor beschlossen haben, ein Haus zu kaufen. Für den Traum vom Eigenheim müssen die Auswanderer einen Kredit von über 200.000 Euro aufnehmen und sich Geld von Freunden und Familie pumpen. Damit steigt der Druck. Vor allem für Sandra. Die 32-Jährige ist vor elf Monaten das erste Mal Mama geworden. Und das mit einem Mann an ihrer Seite, der sich mit der Vaterrolle lange Zeit nicht anfreunden konnte.

Nina Weis steht mit 31 vor der Frage: Wo geht für sie auf Mallorca die Reise hin? Die Rheinländerin hat in ihrem Leben schon viel ausprobiert. Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachen-Korrespondentin träumte Nina von einer Karriere als Model und TV-Moderatorin. Doch der ersehnte große Durchbruch blieb aus. Nina boxt sich auf Mallorca durch. Jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Rheinländerin ist als Boxerin in den Ring gestiegen. Die „Goodbye Deutschland”-Kamera war dabei.