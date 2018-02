Im TV: Vox zeigt das Leben einiger Mallorca-Auswanderer

In der aktuellen Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” kann man am Montag, 26. Februar, ab 20.15 bei Vox miterleben, wie es ein paar Deutschen auf Mallorca ergeht.

Friseurmeisterin Gina und Zahntechniker Wolfgang Illgner aus Delmenhorst wollen in die Tourismusbranche umsatteln. In einer der schönsten Gegenden Mallorcas bauen die Niedersachsen gerade eine Luxus-Finca, um diese später an Touristen zu vermieten und in der oberen Etage selbst zu wohnen. Doch der Bau verzögert sich seit Monaten.

Sandra Hänsel und Jens Becher betreiben eine Event-Finca in Portocolom. Auf ihrem Grundstück finden Partys, Hochzeiten und Firmen-Events statt. Doch jetzt ist ein wichtiger Geschäftspartner über Nacht abgesprungen, die Auswanderer beklagen Umsatzeinbußen von 30.000 Euro. Die Eltern einer vierjährigen Tochter brauchen dringend eine neue Einnahmequelle ...

Caro und Andreas Robens haben schon einmal den richtigen Riecher bewiesen. Ihr Fitnessstudio in El Arenal läuft angeblich gut. Doch 2018 steht dem Paar die wohl größte Prüfung bevor: Die Wuppertalerin und der Hannoveraner wollen mit einem Fitness-Diner am umkämpften Ballermann Fuß fassen. Ein Restaurant, das es so auf der Insel noch nicht gegeben hat.

Und dann erfährt man noch, was es Neues von Jennifer Matthias gibt. Das ist die Ex von „Malle-Jens”.