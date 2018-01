Auch 2018: Mallorca-Schicksale bei "Goodbye Deutschland"

Wenn das Reality-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" am Montag, 8. Januar, um 20.15 bei Vox ins neue Jahr startet, bekommt der Zuschauer unter anderem auch wieder einige Mallorca-Geschichten zu sehen.

Wie ergeht es den Fitnessstudiobetreibern Caro und Andreas Robens? Das Ehepaar hat ein Projekt vor der breiten Brust, bei dem längst nicht klar ist, ob es das stemmen kann. Caro will mit ihrem Andreas unter die Gastronomen gehen und ein Lokal eröffnen. Das Angebot: Fastfood für Fitnessbewusste. Ein Konzept, das der Ballermann so noch nicht gesehen hat ...

Ausnahmezustand bei Familie Büchner in Cala Millor. Jens und Daniela sind fassungslos über das, was Danis Tochter Jada passiert ist. Ein Fremder hat die 12-Jährige belästigt und begrabscht. Jetzt wollen alle den Täter finden.

Vom kleinen Plankstadt bei Heidelberg auf die Sonneninsel: Familienmama Angela will auf Mallorca ein Fashioncafé eröffnen. Kinderkleidung und der Duft von frischen Waffeln soll die Urlauber in den Laden locken. Das Business muss Angela zu großen Teilen allein hochziehen. Ehemann Gennaro wird viel in Deutschland arbeiten und pendeln müssen. Die große Frage: Mutet sich Angela mit der Auswanderung zu viel zu? Schon einmal ist sie an ihre Grenzen gekommen. Vor einem Jahr. Diagnose: Burnout!

Auf Ibiza wurde auch gedreht. Dort betreibt die Münchnerin Patrizia Polonski seit diesem Jahr eine Modeboutique. Doch die läuft bislang überhaupt nicht ...