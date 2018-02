Der Liebe wegen zieht Malena Costa ins Reich der Mitte

Das mallorquinische Model Malena Costa kehrt Spanien zumindest vorübergehend den Rücken. Sie zieht nach China und feierte ihren Abschied in angemessenem Rahmen.

Traditionelle chinesische Kostüme waren bei der Party angesagt.

Malena Costa stammt aus Alcúdia im Norden Mallorcas und ist die Tochter eines Mallorquiners und einer Schwedin. Warum zieht die 28-Jährige, die oft in spanischen Society-Medien zu sehen ist, ins Reich der Mitte? Weil ihr Mann zurzeit dort arbeitet.

Mario Suárez ist Fußballprofi und hat früher unter anderem auch für Real Mallorca gespielt. Suárez steht bei dem Erstligaclub Guizhou Hengfeng in Guiyang unter Vertrag, der von dem früheren Real-Mallorca-Trainer Gregorio Manzano gecoacht wird.

Malena will mit den beiden gemeinsamen Kindern (knapp ein Jahr und knapp zwei Jahre alt) an der Seite ihres Mannes sein. Für das Model war seit der Hochzeit klar, dass sie ihren Mario in alle Orte begleiten wird, in die es ihn als Fußballer verschägt. Daher lebte sie bereits eine Zeitlang in Florenz, in Watford und in Valencia.