Niki Lauda hängt ständig in der Bar Bosch

An den Wänden der Bar Bosch an Palmas Plaça Joan Carles hängen jetzt Autogramme und kurze Grußbotschaften, die Prominente bei ihrem Besuch in dem bekannten Lokal hinterlassen haben.

Man findet Maler Joan Miró ebenso wie Schauspieler Simón Andreu und auch den Österreicher Niki Lauda, einstiger Formel-1-Fahrer und heutiger Airline-Unternehmer.