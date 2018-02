Aus dem Karneval an die Playa de Palma auf Mallorca

"Saufen morgens, mittags, abends" von Partysänger Ingo ohne Flamingo ist der deutsche Karnevalshit des Jahres. Das wurde von GfK Entertainment (früher Media Control) ermittelt.

Stimmung im Karneval und Party-Gelage rund um den Ballermann, das ähnelt sich. Da liegt der Gedanke nahe, dass Ingo ohne Flamingo, der sein Gesicht immer hinter einer Entenmaske verbirgt, schon bald auch an der Playa de Palma auftritt. Und so ist es.

Matthias Distel von der Agentur Summerfield Booking verrät auf MM-Anfrage: "Ingo wird im Mega-Park auftreten. Er ist beim Opening dabei, außerdem haben wir zahlreiche weitere Auftritte klargemacht." Distel ist auch bekannt unter dem Künstlernamen Ikke Hüftgold und will möglichst rasch ein Duett mit Ingo ohne Flamingo aufnehmen.

An der Playa de Palma freuen sich nicht alle über den "Neuzugang" Ingo, der aus Berlin stammt. Denn sein Karnevalshit huldigt nur dem Alkohol. Und Saufgelage sollen eigentlich Vergangenheit sein an der Playa. Das ist so ziemlich die übereinstimmende Meinung von Politik, Touristikern, Anwohnern und Gastronomen, die an einer Aufwertung der Zone arbeiten.

Der Refrain des Hits lautet so: "Saufen. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Denn ich kann schon wieder laufen. Ich kann schon wieder laufen. Saufen, saufen."

Wer sich selber ein Bild von dem Lied machen will, der findet hier das Youtube-Video.