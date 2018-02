Programmänderung: Mallorca-Krimi mit Rolf Zacher

Im TV-Programm des RBB läuft an diesem Donnerstag, 8. Februar, um 22.15 Uhr der Krimi "Mordsmäßig Mallorca" – zur Erinnerung an den verstorbenen Schauspieler Rolf Zacher.

Zacher, der am Samstag gestorben ist, spielt in dem auf Mallorca gedrehten Krimi aus der Reihe "Polizeiruf 110" einen Zocker, der den deutschen Polizeimeister Sigi (Martin Londow) ausdrücklich vorm Pokerspielen warnt. Doch Sigi verspielt sein ganzes Geld. Und der, der ihn abgezockt hat, ist am nächsten Tag tot. Nun steht Sigi unter Mordverdacht ...

Für den Film lief die Kamera im Herbst 1997 an den verschiedensten Orten Mallorcas. TV-Premiere hatte "Mordsmäßig Mallorca" im Juni 1998 im Ersten. Neben Zacher und Lindow wirken unter anderem Oliver Stritzel, Joachim Kemmer und Andrea Sawatzki mit. Eine kleine Rolle hat übrigens auch das Mallorca Magazin. Für die Produktion wurde eine Extra-Titelseite gedruckt, auf der unter der Schlagzeile "Spielklub-Besitzer ermordet" über die Tat berichtet wird.