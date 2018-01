Knapp 90 Jahre: Mallorca auf der Leinwand

Schmugglerbraut von Mallorca (1929). Mit Jenny Jugo. Regie: Hans Behrendt

Der schwarze Jack ("Jack El Negro" 1950). Mit George Sanders. Regie: Julien Duvivier, José Antonio Nieves Conde

Our Girl Friday (1953). Mit Joan Collins. Regie: Noel Langley

Zwischen Zeit und Ewigkeit (1956). Mit Lilli Palmer. Regie: Arthur Rabenalt

Sindbads siebente Reise (1956/58). Mit Kerwin Mathews. Regie: Nathan Juran

Ein Thron für Christine (1960). Mit Christine Kaufmann. Regie: Luis César Amadori

Bahía de Palma (1962). Mit Elke Sommer. Regie: Guy Green

Elke Sommer und der Bikini eroberten 1962 das spanische Kino. Die Aufnahmen zu „Bahía de Palma“ entstanden an der Playa de Palma. Die deutsche Schauspielerin mimte darin ein verwöhntes Töchterchen aus reichem Hause, das durch die Liebe zu einem Mann mit tragischer Vergangenheit geläutert wird. Der Streifen von Guy Green war ein Kassenschlager, die katholische Kirche stufte ihn als „höchst gefährlich und verwerflich“ ein.

El Verdugo (1963). Mit Nino Manfredi. Regie: Luis García Berlangas

"El Verdugo" ("Der Henker) ist ein Klassiker des spanischen Kinos. Szenen der schwarze Komödie von Luis García Berlangas mit Nino Manfredi (rechts) aus dem Jahr 1963 entstanden in den Coves del Drac bei Porto Cristo.

Woman of Straw (1964). Mit Gina Lollobrigida, Sean Connery. Regie: Basil Dearden

Kiss Kiss - Bang Bang (1966). Mit Giuliano Gemma. Regie: Duccio Tessari

Weiße Westen für Ganoven (1968). Mit Edward G. Robinson. Regie: Roberto Fizz

Deadfall (1968). Mit Michael Caine, Robert Graves. Regie: Bryan Forbes

El Mago (1968). Mit Anthony Quinn. Regie: Guy Green

Der Film, der einem Strand seinen Namen gab: Heute wird die Bucht bei Portals Vells "El Mago" (Der Magier) genannt. 1968 standen dort Anthony Quinn, Michael Caine (Foto), Candice Bergen und Anna Karina vor der Kamera. Reste des Setbaus sind noch zu sehen. Der deutsche Titel lautet "Teuflische Spiele", Regie führte Guy Green.

Paranoia (1970). Mit Carroll Baker. Regie: Umberto Lenz

Una Chica y un Señor (1974). Mit Ornella Muti. Regie: Pedro Masó

Das Böse unter der Sonne (1982). Mit Peter Ustinov, Jane Birkin und Maggie Smith. Regie: Guy Hamilton

Unvergessen ist Peter Ustinov (links) in seiner Rolle als Detektiv Hercule Poirot. "Das Böse unter der Sonne" wurde 1982 auch auf Mallorca gedreht: in Deià, bei Cala Llamp, auf dem Landgut Raixa und auf der Halbinsel Formentor, die im Film als Kulisse für die französische Südküste diente.

Bearn (1983). Mit Fernando Rey. Regie: Jaime Chávarri

Im Glaskäfig (1987). Mit Günter Meisner. Regie: Agustí Villaronga

Hotel Paradies (Serie, 1990). Mit Klaus Wildbolz, Grit Boettcher und Juraj Kukura. Regie: Claus-Peter Witt und Michael Günter

Auch heute noch fahren deutsche Urlauber nach Deià, um das "Hotel Paradies" zu suchen. Das ZDF zeigte die Serie mit 27 Folgen 1990. Die Handlung drehte sich um die Eheleute Max (Klaus Wildbolz, rechts) und Lisa Lindemann (Grit Boettcher), die das Hotel als Familienbetrieb führen. Juraj Kukura spielte den Geschäftsführer Philip Jasny.

Mallorca - Liebe inbegriffen (1992). Mit Pierre Brice. Regie: Wolfgang Luderer

Und tschüss! Auf Mallorca (1995). Mit Benno Fürmann. Regie: Karsten Wichniartz

Und tschüss! Ballermann olé (1997). Mit Christian Kahrmann. Regie: Oren Schmuckler

Ballermann 6 (1997). Mit Tom Gerhardt und Hilmi Sözer. Regie: Tom Gerhardt und Gernot Roll

Für einen Riesenwirbel sorgte 1997 der Klamaukstreifen „Ballermann 6“. Tom Gerhardt (links) alias Proll Tommie war Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Gedreht wurde an der Playa de Palma. Der Film griff das Phänomen des Sauftourismus auf, die Inselpolitiker tobten.

König auf Mallorca (1998). Mit Christine Neubauer. Regie: Krystian Martinek

Opernball (1998). Mit Heiner Lauterbach. Regie: Urs Egger

Polizeiruf 110 - Mordsmäßig Mallorca (1998). Mit Martin Lindow. Regie: Ulrich Stark

Eine Liebe auf Mallorca (1998). Mit Sascha Hehn. Regie: Celino Bleiweiß

Wiedersehen in Palma (1998). Mit Mariele Millowitsch. Regie: Bettina Woernle

Diana: A Tribute to the People's Princess (1998). Mit Amy Clare Seccombe. Regie: Gabrielle Beaumont

Bert (1998). Mit: Mercé Sampietro. Regie: Lluis Casasayas

Latin Lover (1999). Mit Marie Bäumer. Regie: Oskar Roehler

Presence of Mind ("El Celo" 1999). Mit Lauren Bacall. Regie: Antoni Aloy

Eine Liebe auf Mallorca 2 (1999). Mit Sascha Hehn. Regie: Michael Steinke

I love you, Baby (2000). Mit Mark Keller. Regie: Nick Lyon

Zwei Mädels auf Mallorca - Die heißeste Nacht des Jahres (2000). Mit Bojana Golenac, Idil Üner. Regie: Dror Zahavi

Eine Liebe auf Mallorca 3 (2000). Mit Sascha Hehn. Regie: Hans Liechti

Der schwarze Spiegel (2000). Mit Sonja Kirchberger. Regie: Rainer Boldt

Feindliche Schwestern (2000). Mit Eva Habermann, Ursula Karven. Regie: Gabriel Barylli

Das Meer ("El Mar" 2000). Mit Roger Casamajor Regie: Agustí Villaronga

Mein Vater und andere Betrüger (2001). Mit Uwe Ochsenknecht. Regie: Christian von Castelberg

Sword of Honor - Im Dienst der Krone (2001). Mit Daniel Craig. Regie: Bill Anderson

Ein Vater zum Verlieben (2001). Mit Dieter Pfaff. Regie: Sigi Rothemund

Sieben Tage im Paradies (2001). Mit Michael Roll. Regie: Dietmar Klein

Tödliches Rendezvous – Die Spur führt nach Palma (2002). Mit Heiner Lauterbach. Regie: Wolf Gremm

Elling - Nicht ohne meine Mutter (2003). Mit Per Christian Ellefsen. Regie: Eva Isaksen

Küssen verboten, Baggern erlaubt (2003). Mit Marleen Lohse. Regie: Lars Montag

Hai-Alarm auf Mallorca (2004). Mit Ralf Moeller. Regie: Jorgo Papavassiliou

Das Kovak Labyrinth ("La Caja Kovac" 2006). Mit Timothy Hutton. Regie: Daniel Monzón

Der Traum ihres Lebens (2006). Mit Michaela May. Regie: Karl Kases

Tarragona - Ein Paradies in Flamme n (2007). Mit Sophie von Kessel. Regie: Peter Keglevic

Yo (2007). Mit Àlex Brendemühl. Regie: Rafa Cortés

Die Bienen - Tödliche Bedrohung (2008). Mit Janin Reinhardt. Regie: Michael Karen

Zwei Ärzte sind einer zu viel (2009). Mit Elmar Wepper. Regie: Karsten Wichniarz

Der Bulle von Tölz - Abenteuer Mallorca (2009). Mit Ottfried Fischer. Regie: Wolfgang F. Henschel

Die Lebenslüge (2009). Mit Christine Neubauer. Regie: Peter Sämann

Das Glück ist ein Kaktus (2011). Mit Heidelinde Weis. Regie: Stephan Meyer

Im Fluss des Lebens (2011). Mit Ruth Maria Kubitschek. Regie: Wolf Gremm

Toni Costa - Der rote Regen (2011). Mit Hardy Krüger jr., Edita Malovcic. Regie: Michael Kreindl

Lügen haben linke Hände (2011). Mit Christine Neubauer. Regie: Thomas Nennstiel

Sommerlicht (2011). Mit Ruth Maria Kubitschek, Sky Du Mont. Regie: Wolf Gremm

The Pelayos (2011). Mit Daniel Brühl. Regie: Eduard Cortés

The Perfect Stranger ("El perfecto desconocido" 2011) Mit Colm Meaney. Regie: Toni Bestard

A long way down (2012). Mit Pierce Brosnan. Regie: Pascal Chaumeil

Cloud Atlas (2012). Mit Tom Hanks und Halle Berry. Regie: Tom Tykwer sowie Andrew und Lana Wachowski

Die Literaturverfilmung "Cloud Atlas" (2012) mit Tom Hanks (Foto) und Halle Berry hatte trotz der Produktionskosten von 100 Millionen Dollar nur einen geringen Erfolg an den Kinokassen. Gedreht wurden Szenen im Tramuntana-Gebirge, auf dem Puig Major und in Sóller. Für die Regisseure Tom Tykwer sowie Andrew und Lana Wachowski brachte Mallorca wenig Glück. Halle Berry brach sich hier ein Bein und jahrelange Streitigkeiten mit dem Inselrat um Fördermittel folgten den Dreharbeiten.

Der Ballermann - Ein Bulle auf Mallorca (2012). Mit Sonja Kirchberger. Regie: Heinz Dietz

Jappeloup (2013). Mit Guillaume Canet. Regie: Christian Duguay

Bella und der Feigenbaum (2013). Mit Christine Neubauer. Regie: Michael Kreindl

Da muss Mann durch (2013/2015). Mit Wotan Wilke Möhring. Regie: Thomas Lee

Vorsicht vor Leuten (2014). Mit Charly Hübner. Regie: Arne Feldhusen

Ein ganzes halbes Jahr (2015). Mit Emilia Clarke. Regie: Thea Sharrock

Verdammt verliebt auf Mallorca (2016). Mit Valerie Niehaus. Regie: Ulli Baumann

Bittersweet Days (2016). Mit Esther González. Regie: Marga Melià

Von Erholung war nie die Rede (2016). Mit Andrea Sawatzki. Regie: Vivian Naefe

The Night Manager (2016): Mit Hugh Laurie. Regie: Susanne Bier

Besonders Briten wollen seit der Ausstrahlung der britisch-amerikanische Serie "The Night Manager" (2016) in der La Fortaleza in Pollença heiraten. Hauptdarsteller sind Tom Hiddleston (Mitte) und Hugh Laurie (links).