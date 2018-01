Im TV: Preiskontrolle bei "Ausgerechnet - Mallorca"

Ob Hund, Waschmaschine oder Matratze - bei vielem haben wir keinen Überblick über die Kosten. Reporter Daniel Aßmann will das ändern - und rechnet zusammen.

In jeder Folge der WDR-Reihe "Ausgerechnet" recherchiert er Kosten des Alltags und befragt Fachleute. Er erfährt, wie hoch die Spannen zwischen Herstellerpreisen und den Preisen im Geschäft sein können. Und bekommt Antworten auf die Frage: Worauf sollte der Verbraucher achten?

Am Mittwoch, 31. Januar, heißt es im WDR um 21 Uhr "Ausgerechnet - Mallorca". Es geht um überfüllte Strände, verstopfte Straßen und Probleme bei der Müllentsorgung. Und darum, dass immer mehr Häuser und Wohnungen an Touristen vermietet werden. Tausende Mallorquiner haben 2017 gegen die zunehmende Vereinnahmung ihrer Insel durch den Tourismus protestiert. Daniel Aßmann will wissen, wie sich die Preise auf der Insel entwickelt haben und wer am Massentourismus verdient.

Aßmann steht bereits seit mehr als elf Jahren vor der Kamera. Während seiner Ausbildung zum Medienkaufmann bei Super RTL wechselte er schon mal die Seiten und begeisterte sich dann für den Beruf "im On". Er war unter anderem Moderator beim WDR für die "Lokalzeit Duisburg" und bei RTL für die Show "DSDS Kids".