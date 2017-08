TV-Moderatorin will Müll einsammeln

Fast ein Jahr Auszeit hat sich die TV- und Radio-Moderatorin Sylvia Bommes genommen. Sie machte Mallorca zu ihrem Lebensmittelpunkt und schrieb hier zusammen mit Ehemann Marcel ihren ersten Roman.

In wenigen Wochen endet Sylvias Inselzeit. Doch vorher will die 44-Jährige noch was bewegen und ein Zeichen setzen. Sie organisiert in diesen Tagen eine Müllsammelaktion, die am Montag, 21. August, in Vallgornera (Cala Pi) stattfinden soll (Infos am Textende).

"Auf vielen langen Spaziergängen ist uns die Idee gekommen", erzählt die Wahl-Münchnerin, die sich dann an das Rathaus von Llucmajor gewandt hat. Von dort wird die Aktion mit Säcken und Handschuhen unterstützt. "Außerdem schicken sie einen Wagen, der am Ende alles abholt", so Sylvia, die auf zahlreiche Unterstützer hofft. "Natürlich wäre es schön, wenn nicht nur Touristen kämen, sondern auch Spanier und Menschen anderer Nationalitäten, die fest hier auf der Insel leben ..."

So richtig auf Mallorca ansässig - das war auch Sylvia Bommes schon mal. Es ist allerdings lange her. 1999 moderierte die gebürtige Korschenbroicherin ein halbes Jahr beim Inselradio, bevor das Heimweh stärker war und sie nach Deutschland zurückkehrte. Dort folgte eine beachtliche Karriere vor der Kamera. Man erlebte die rheinische Frohnatur zum Beispiel als Nachrichtensprecherin im Sat-1-Frühstücksfernsehen, später hatte sie mit "S. O. S. - Style & Home" eine eigene, tägliche Einrichtungssendung bei Pro 7. Bis zum Beginn der Auszeit auf Mallorca war Sylvia für mehrere verschiedene Fernsehsender im Einsatz, unter anderem für den Schlagerkanal Gute Laune TV und für TV Bayern live, zu sehen im bayerischen Regionalfenster von RTL. Mit diesen beiden Arbeitgebern soll es auch nach der Rückkehr weitergehen, was sonst passiert, weiß Sylvia noch nicht ganz genau. Und dann kommt ja auch noch der Roman. Das Skript ist weitgehend fertig, jetzt stehen Gespräche mit Verlagen an. "Ich habe schon als Kind gerne Geschichten verfasst. Und es war immer mein Traum, eines Tages mal einen Roman zu schreiben", erinnert sich die Mutter eines zehnjährigen Sohns. "In meinem ganzen Leben habe ich an meinen Träumen gearbeitet, und irgendwie sind auch alle wahr geworden."

Über ihr Buch will sie noch nicht viel verraten. "Es spielt in mehreren Zeiten. Liebe, Science-Fiction, Zukunft, Esoterik, Thrill und Krimi gehören dazu." Rechnet sie mit einem Erfolg? "Anfangs habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob es ein Bestseller wird. Jetzt weiß ich, dass es so sein wird", meint die Autorin und lacht.

Mallorca hat auch in Zukunft einen festen Platz im Leben von Sylvia Bommes. Immerhin verbindet sie einen bunten Strauß der verschiedensten Erinnerungen mit der Insel. In der Inselradio-Zeit stand sie auf Strand und Party. "Heute meide ich diese Welt, interessiere mich viel mehr für die Schönheiten der Insel." Ach, ja: Geheiratet hat die Moderatorin im Jahr der Auszeit auch. Nachdem sie und ihr Marcel sich schon einen Monat vorher in Deutschland hatten trauen lassen, gaben sie sich am 10. Juni in Puigpunyent noch einmal das Jawort.

JETZT WIRD ANGEPACKT

Sylvia Bommes will am Montag, 21. August, nicht nur Müll sammeln. „Es soll ein richtiger kleiner Event werden.” Bei dem aber natürlich im Mittelpunkt steht, die Straßenränder von Vallgornera (Cala Pi) von möglichst viel Abfall zu befreien. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Restaurant Mirador de Cabrera, Calle de Murillo 8, Es Pas de Vallgornera. Das Restaurant hat montags Ruhetag, Inhaber Jörg Klausmann sorgt für Getränke. Mitmachen kann jeder, der Interesse hat. „Es wäre aber nett, wenn die Leute sich vorher anmelden würden, damit wir einen gewissen Überblick behalten”, meint die Initiatorin. Einfach eine E-Mail schicken an info@sylvia-bommes.de.