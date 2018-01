150.000 Menschen säumen Dreikönigsumzug in Palma

Kaspar, Melchior und Balthasar haben in der Balearen-Hauptstadt einmal mehr Kinderaugen zum Glänzen gebracht und Kinderherzen höherschlagen lassen. Bis zu 150.000 Menschen säumten nach Schätzungen des Rathauses am Freitagabend den Umzug der Heiligen Drei Könige, die in Spanien traditionell den Kindern in der Weihnachtszeit die Geschenke bringen.

Die drei biblischen Weisen aus dem Morgenland waren wie alljährlich bewährt mit hrem Segelschoner "Rafael Verdera" an der Alten Mole im Hafen von Palma gelandet, nachdem ein Polizeiboot ihnen als ehrenvolle Begleiteskorte gedient hatte. Zur Sicherheit aller Beteiligten hatte die Lokalpolizei in Palma zudem an strategischen Plätzen Betonbarrieren installiert, berichtete das spanische MM-Schwesterblatt Ultima Hora online.

Die 500 Begleiter der Könige boten einen fantastischen und blumenreichen Umzug, der über die Avinguda Antoni Maura, den Paseo del Borne, über die Rambla und dann wieder zurück über den Paseo Mallorca und die Avenida Jaume III zog. Es war für viele Kinder die letzte Gelegenheit, ihre Wunschzettel und Briefe an die Pagen der Heiligen Drei Könige zu überreichen.

Gleichzeitig wurden von 13 Karossen und Festwagen 5224 Kilo Süßigkeiten an die Schaulustigen verteilt. Für Kinder mit Diabetes ließ die Stadt Palma zudem eigens 100 Kilogramm zuckerfreie Bonbons bereitstellen, die vom Wagen "Es Ball de les Fades" (Der Tanz der Feen) geworfen wurden. Die Stadtverwaltung investierte rund 250.000 Euro in den Festakt, 30.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Am Casal Solleric am oberen Ende des Paseo del Borne endete wie 2017 auch dieses Mal wieder nach mehr als zweieinhalb Stunden der Umzug. Die drei Könige winkten ihren "Fans" ein letztes Mal vom Balkon zu. (as/red)

Wie auch immer die drei Magier aus dem Morgenland es fertigbrachten - sie waren zeitgleich auch in anderen Gemeinden der Insel unterwegs, um den Kindern, insbesondere den jüngeren unter ihnen, einen unvergesslichen Abend zu bereiten.