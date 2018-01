Umzug der Heiligen Drei Könige wird blumenreich

Es werde ein fantastischer und blumenreicher Umzug, verspricht Palmas Stadträtin für Bürgerbeteiligung, Eva Frade. Rund 250.000 Euro lässt sich die Balearenhauptstadt den diesjährigen Umzug am 5. Januar, dem Abend vor dem Dreikönigstag kosten. Das sind 30.000 Euro mehr als im Vorjahr, wie die Tageszeitung "Ultima Hora" berichtet.

Wie es schon Tradition ist, landen die drei Könige aus dem Morgenland um 18 Uhr mit ihrem Segelschoner "Rafael Verdera" an der Alten Mole im Hafen von Palma an, um dann über die Avinguda Antoni Maura, den Paseo del Borne, über die Rambla und dann wieder zurück über den Paseo Mallorca und die Avenida Jaume III zu ziehen. Dabei werfen sie und ihre 500 Begleiter in den 16 Gruppen - das sind vier weniger als im Vorjahr - 5224 Kilo Süßigkeiten den Schaulustigen zu. Die Stadt Palma hat für Kinder mit Diabetes eigens 100 Kilogramm zuckerfreie Bonbons bereitgestellt. Sie werden vom Wagen "Es Ball de les Fades" geworfen, auf dem die Sängerin Patricia Morales auftreten wird. Zum Tross gehören insgesamt 13 Karossen außer den drei königlichen Wagen, die in diesem Jahr auffällig mit floralen Motiven dekoriert wurden. Auf einem Wagen wird eine A-cappella-Gruppe singen.

Am Casal Solleric am oberen Ende des Paseo del Borne wird wie 2017 auch dieses Mal wieder gegen 20.30 Uhr der Umzug enden und die drei Könige winken dann ihren "Fans" vom Balkon zu. Früher fand dieses Ritual auf dem Balkon des Rathauses statt.

Den Straßenplan zum Umzug in Palma sehen Sie unter PDFs (siehe unten).

REYES IN DEN GEMEINDEN

In Port d'Andratx landen die Könige am 5. Januar um 18.30 Uhr an.

Dann geht es weiter um 19 Uhr nach s'Arracó und um 19.30 Uhr erreichen sie den Rathausplatz von Andratx.

Calviàs Königsumzug findet am Strand von Palmanova statt. Das Schiff mit Melchior, Balthasar und Kaspar kommt um 18 Uhr am Club Náutico an.

In Port Adriano gehen die drei Könige bereits um 17 Uhr an Land, gegenüber dem Restaurant Sa Cantina. Dazu gibt es eine klassische "Chocolatada", also heiße Schokolade.

In Puerto Portals legen die Könige um 18 Uhr an und betreten dann den Weihnachtsmarkt.

In Port de Sóller kommen sie bereits um 16 Uhr am Moll Comercial an.

In Cala Rajada kommen die Könige erst um 18.15 Uhr an. Von dort ziehen sie zur Kirche.

Um 21 Uhr treffen sie in Capdepera auf dem Rathausplatz ein.