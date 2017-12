Silvester in Palma: Zwei Partys und mehr Sicherheitskräfte

Die Silvesterfeier in der Inselhauptstadt wird in diesem Jahr an gleich zwei Orten stattfinden. Das ist bereits im Herbst im Rathaus von Palma beschlossen worden. Ganz traditionell wird das neue Jahr auf dem Rathausplatz Plaça Cort begrüßt. Hinzu kommt - wie bereits im vergangenen Jahr - eine Party auf der Flaniermeile Paseo del Borne im unteren Teil der Altstadt. "Zwei Partys bedeuten, dass die Leute noch lieber zum Silvester feiern nach Palma kommen", sagte die für Bürgerbeteiligung zuständige Stadträtin Eva Frade.

Auf dem Rathausplatz ist eine etwas ruhigere Feier vor allem für Familien mit Kindern geplant. Eine Live-Street-Art-Show mit Musik beginnt dort um 23 Uhr. Die Uhr des Ayuntamiento, En Figuera, wird dann das neue Jahr einläuten, ehe auf der "Plaça" gegen 0.30 Uhr wieder die übliche Ruhe einkehren soll.

Weitergefeiert wird dann auf dem Paseo del Borne. Die Flaniermeile hat im Gegensatz zu dem historischen Platz den Vorteil, dass sich dort 4000 Personen treffen können, auf die Plaça Cort passen hingegen nur 2500 Menschen. Auf dem Borne wird es auch bis tief in die Nacht noch Musik geben. Geplant ist ein Live-Programm von 23 bis 3 Uhr, das zunächst von der Gruppe "Pelillos a la Mar", später von DJ Joan Campos und der Travestiekünstlerin "Tormenta Troupe" gestaltet wird.

Sowohl auf der Plaça Cort als auch auf dem Borne will die Stadt Palma das Polizeiaufgebot in diesem Jahr nochmal erhöhen. Auch individuelle Personenkontrollen wollen die Behörden nicht kategorisch ausschließen. Auch sollen in diesem Jahr rund um den Paseo del Borne wieder Betonsperren aufgestellt werden, wie es bereits beim letzten Jahreswechsel unter dem Eindruck des Terroranschlags von Berlin geschehen war.

Auf dem Borne wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Silvester gefeiert, weil die Plaça Cort wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung stand. Die Rathausuhr wurde per Beamer auf die historische Fassade des "Casal Solleric" projiziert, damit die Mallorquiner ganz traditionell mit den zwölf Glockenschlägen ins neue Jahr starten konnten. Üblicherweise wird in Spanien nämlich mit jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen.

Auf Mallorca ist es für viele üblich, an Silvester auswärts zu essen. (Fast) alle Restaurants bieten am Abend des 31. Dezember ein spezielles Menü an. Eine feste Speisenfolge, die meist aus einer oder besser auch zwei Vorspeisen besteht. Danach folgen - sofern es sich um ein wirklich üppiges Menü handelt - ein Fisch und ein Fleischgericht. Silvestermenüs zu Preisen jenseits der 100 Euro sind keine Seltenheit.

Der Silvestertag ist übrigens - genau wie Heiligabend auch - verkaufsoffener Sonntag in Palma. Der Neujahrstag ist dann - wie in ganz Spanien üblich - ein gesetzlicher Feiertag. Und der nächste Feiertag folgt bereits am Dreikönigstag, dem 6. Januar, an dessen Vorabend den Kindern in Spanien die Geschenke gebracht werden.

