Unesco-Vortrag zu Lebensstil und Ernährung im Süden

Die klassische Mittelmeerdiät ist mehr als nur gesunde Ernährung, sie ist auch ein wertvolles kulturelles Werkzeug, das einen ganzen Lebensstil charakterisiert. Sie spiegelt sich in Rezepten, Zubereitungsarten, Bräuchen, landestypischen Produkten und den unterschiedlichsten menschlichen Aktivitäten wider. Grund genug für die Unesco, die Mittelmeerdiät 2013 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit zu erklären.

Der vierte Jahrestag dieser historischen Deklaration wird am Montag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Sa Nostra in Palma begangen. Redner ist Prof. Dr. Stephanos Geroulanos, der an der Universität Zürich Chirurgie lehrt, sich an der nordgriechischen Universität Ioannina mit Medizingeschichte beschäftigt und auf der Insel Kos als Vorsitzender der Hippokratischen Stiftung fungiert.

Die Einführung in den Abend übernimmt der mallorquinische Naturheilkundler Carles Amengual, der auch als Experte im Bereich Homöopathie und tibetanische Medizin gilt. Unter anderem hat er eine Doktorarbeit über lokale Heilpflanzen sowie ein populärwissenschaftliches Werk über deren Erwähnung in mallorquinischen Sagen und Märchen verfasst.

Besucher dürfen sich also über einen intellektuell gehaltreichen Abend freuen, bei dem es in englischer Sprache insbesondere um die soziale Komponente der Mittelmeerdiät gehen wird. Gemeinsam zu essen, sich mit der Familie, Freunden und Nachbarn oder gar mit anderen Kulturen auszutauschen, ist in den Ländern Südeuropas, Nordafrikas und des Nahen Ostens so etwas wie ein gemeinsamer Nenner. Gepflegt wird sie unter anderem auf den lokalen Märkten, wie es sie auch in Mallorcas Inselhauptstadt Palma gibt. (mic)

„Mediterraner Lebensstil"

Vortrag am Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr im Kulturzentrum Sa Nostra, Palma, C/. Concepció 12

Anmeldung erforderlich unter club@ultimahora.es