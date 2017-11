Tui Cruises nimmt Robin Schulz wieder mit ins Boot

Vom 20. bis 24. April 2018 sticht die World Club Cruise mit der "Mein Schiff 2" erneut in See. Von Palma de Mallorca über Marseille und Barcelona zurück nach Palma füllen internationale DJs die Decks. Wieder mit im Boot ist der zweimalige Echo-Gewinner Robin Schulz.

Neuzugang bei der zweiten Club Cruise sind außerdem der Top-Aufsteiger Timmy Trumpet, das australische EDM-Duo Nervo, die bereits auf den größten Festivals der Welt die Floors zum Beben brachten, Vinyl-Junkie Bebetta, das österreichische DJ-Duo Klangkarussell und der heißeste Newcomer aus der Dance-Szene King Arthur. Gemeinsam mit Acts wie Echo Gewinner und Chartüberflieger Alle Farben, den Top Ten Garanten Gestört aber GeiL und der Techno-Ikone Marek Hemmann machen sie das Kreuzfahrtschiff zum größten schwimmenden Club der Welt.

DJ Le Shuuk war bereits dieses Jahr mit dabei: "Es ist eine unglaubliche Atmosphäre an Bord und die Fans erleben jeden DJ hautnah. In einer Arena sieht man oftmals nur noch die Hände der Massen. An Bord hingegen ist man so nah dran, dass man in alle Gesichter sehen kann - ein unbeschreibliches Erlebnis!"

2017 war Premiere für die neue Ära von Club-Events: der BigCityBeats World Club Dome eroberte auf einem Kreuzfahrtschiff der TUI Cruises Flotte das Mittelmeer. 2000 Club-Music begeisterte Gäste buchten sich zur ersten und gleich ausverkauften World Club Cruise ein und feierten mit internationalen Top-DJs auf 7 Floors. Während BigCityBeats in gewohnter Weise für die spektakulären Bühnenshows an Bord sorgte, bot das TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 die Annehmlichkeiten eines Premium-Liners.

Die fünftägige Reise kostet inklusive aller Partys an Bord in einer Innenkabine ab 899 Euro pro Person, einschließlich An- und Abreisepaket ab 1249 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die Speisen in fast allen Restaurants. Darüber hinaus sind Getränke auch außerhalb der Essenszeiten und in nahezu allen Bars und Lounges inklusive. Diese beinhalten Softdrinks, Kaffee, Tee und alkoholfreie Cocktails. Alkoholische Getränke wie Bier und Wein erhalten die Gäste schon ab 13 Uhr an Bord, ab 19 Uhr sind eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks inklusive.